الأكاديمية المهنية للمعلمين تحدد مواعيد تدريب المعلمين لمنح شهادة الصلاحية

كتب محمود طه حسين

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا بشأن مواعيد الخطة الزمنية لمواعيد برامج تدريب المعلمين لمنح شهادة الصلاحية ، حيث طالبت الإدارات التعليمية والمدارس الواقعة في نطاق المديريات التعليمية لإخطار كل شاغلي وظائف المعلمين بالخطة الزمنية الموضحة بالمواعيد:

تنظيم تدريب المرشحين للنقل إلى وظائف المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية من شهر يونيو لشهر سبتمبر

تنظيم تدريب المعلمين المساعدين للحصول على شهادة الصلاحية للتعيين من شهر يناير لشهر فبراير ، ومن شهر يوليو لشهر سبتمبر

تنظيم تدريب المعلمين المرشحين للترقي للحصول على شهادة الصلاحية للترقي من شهر يناير لشهر فبراير ، ومن شهر يوليو لشهر سبتمبر .

تنظيم تدريب المعلمين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة، من شهر يناير لشهر فبراير ، ومن شهر يوليو لشهر سبتمبر.

تنظيم تدريب المعلمين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية لشغل وظائف التوجيه الفني، من شهر يناير لشهر فبراير ، ومن شهر يوليو لشهر سبتمبر.

تنظيم تدريب المعلمين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية،من شهر يناير لشهر فبراير ، ومن شهر يوليو لشهر سبتمبر.

تنظيم تدريب المعلمين المرشحين لتغيير المسمى الوظيفي للحصول على شهادة الصلاحية،من شهر يناير لشهر فبراير ، ومن شهر يوليو لشهر سبتمبر .

تنظيم تدريب المعلمين المرشحين لإعادة التعيين للحصول على شهادة الصلاحية لإعادة التعيين اللازمة للتغيير، من شهر يناير لشهر فبراير، ومن شهر يوليو لشهر سبتمبر.