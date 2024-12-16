أكاديمية المعلمين تحدد محتويات ملف التسكين للحصول على شهادة الصلاحية

كتب محمود طه حسين

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، محتويات ملف التسكين للتقدم للتدريبات والاختبارات الخاصة للحصول على شهادة الصلاحية للتسكين على كادر المعلمين، وذلك المعينين على الدرجة المالية الثالثة والشاغلين لـ وظائف تعليمية، والمقرر أن يتم إتاحة الحجز للتدريب بداية من يوم 18 ديسمبر الجاري وهي:-

- بيان حالة إلكتروني معتمد .

- استمارة تقييم أداء المعلم بواسطة مدير المدرسة.

- استمارة تقييم أداء المعلم بواسطة موجه المادة.

- إقرار قيام بالعمل.

- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- صورة طبق الأصل من شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما للنقل إلى وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019.

- صورة بطاقة الرقم القومي .

ملاحظة : يتولى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين تسجيل استيفاء اجتياز البرنامج التدريبي على موقع بيانات كادر المعلم من خلال نتائج اختبار المعلمين في الفرع.

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة للمديرية ، لإخطار شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر والتوقيع بالعلم على ما وردو استكمال ملفاتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي المقرر أونلاين ، ويتحمل المعلم مسئولية عدم تسليم ملفه إلى لجنة الإدارة كاملا وما يترتب عليها من آثار في المدة المحددة بعد إعلامه.



