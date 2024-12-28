أوكرانيا تعلن الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد قمة السلام الثانية

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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لقمة السلام الثانية، موضحة أن جهود أوكرانيا لا تزال جارية ومستمرة لضمان نجاح الحدث.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهى تيخى إلى أن العالم يشهد تغيرات تاريخية كثيرة بما فى ذلك وصول إدارات جديدة فى الولايات المتحدة وفى الدول الأوروبية، وقال: "تظل صيغة السلام هى الأساس لحل عادل للحرب وهذا لن يتغير"، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وذكر تيخى أن أوكرانيا أعدت كل ما هو ضرورى لعقد قمة السلام الثانية، بما فى ذلك تنظيم مؤتمرات مواضيعية توحد المواقف المشتركة بشأن نقاط صيغة السلام، وأكد أن هذا يضع أوكرانيا فى موقف دبلوماسى قوى فى الوقت الحاضر.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "التحضير ضرورى لعقد القمة وتحقيق فعاليتها، وتحاول أوكرانيا دائما تنفيذ كل شيء فى أسرع وقت ممكن، ولا يزال العمل جاريًا لأننا بحاجة إلى حدث مثمر".



يُشار إلى أن قمة السلام الأولى اختتمت فى سويسرا فى 16 يونيو 2024 ببيان ختامى عكس مواقف المشاركين بشأن ثلاث قضايا هى الأمن النووى والأمن الغذائى والبعد الإنسانى (تبادل المحتجزين وإعادة الأطفال الأوكرانيين).



وفى وقت سابق، صرح رئيس المكتب الرئاسى الأوكرانى أندرى يرماك بأن أسس السلام التى تشكلت بعد تسعة مؤتمرات مواضيعية سيتم تقديمها فى قمة السلام الثانية.