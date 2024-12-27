من مطبخك.. مشروبات دافئة للوقاية من أمراض الشتاء

كتبت مروة هريدى

تناول المشروبات الساخنة أو الدافئة في الشتاء أمر في غاية الأهمية من أجل الشعور على الدفء اللازم خاصة مع برودة الطقس، فبالنسبة للبعض، يعتبر تناول فنجانًا من الشاي الدافئ مجرد مشروب مهدئ، وبالنسبة للبعض الآخر، يعتبر فنجان الشاي مهما للشعور بالدفء في الطقس البارد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 مشروبات لا تبقيك دافئًا فحسب، بل وتبقيك أيضًا بعيدًا عن مشاكل الشتاء الشائعة بسبب برودة الطقس:



مشروب الزنجبيل

يُحب معظمنا تناول الزنجبيل خاصة في الشتاء، لقوته الدافئة وخصائصه العلاجية التي تساعد في علاج كل شيء من الهضم إلى البرد والحمى أو التهاب الحلق لتحسين صحة القلب، ويمكن لهذا المشروب إصلاح العديد من المشكلات الصحية مثل تعزيز صحة الأمعاء وعملية التمثيل الغذائي والوقاية من الأمراض الموسمية ويساعد أيضًا في إدارة الوزن بشكل أفضل كما أنه يُحفز الدورة الدموية ويعمل على تدفئك من الداخل.

الشاي الأسود بالتوابل

فهو مشروب مثالي للتدفئة خلال أيام الشتاء الباردة، حيث يُضاف إلى مشروب الشاي الأسود التوابل مثل القرفة والحبهان والقرنفل والزنجبيل والفلفل الأسود، وتشتهر هذه التوابل بخصائصها الدافئة وتساعد في تعزيز المناعة وتحسين الدورة الدموية ومحاربة الالتهابات.

مشروب الليمون والعسل

الليمون مع العسل هو مشروب بسيط ولكنه قوي يمكن أن يساعد في السيطرة على نوبات القشعريرة في الطقس البارد، إن الجمع بين عصير الليمون الطازج والعسل في الماء الدافئ لا يهدئ التهاب الحلق فحسب، بل يعزز أيضًا جهاز المناعة لديك، خاصة أن الليمون مليء بفيتامين سي، وهو أمر حيوي لمحاربة نزلات البرد، بينما يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج السعال والاحتقان.كما يساعد أيضًا في إدارة الوزن بشكل فعال ويحسن الصحة العامة.

مشروب النعناع

يقدم مشروبا النعناع تأثيرًا منعشًا ومبردًا، حتى في الشتاء، حيث يساعد المنثول الموجود في النعناع على فتح الممرات الأنفية، مما يسهل التنفس ويخفف الاحتقان، وهو أمر شائع غالبًا في الأشهر الأكثر برودة، ويُعرف هذا المشروب أيضًا بقدرته على تهدئة اضطراب المعدة وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مما يجعله مشروبًا رائعًا بعد الوجبات، بالإضافة إلى ذلك، تساعد رائحته المنعشة على تحسين مزاجك في أيام الشتاء الكئيبة.

مشروب القرفة

القرفة هى خيار رائع لتناوله خلال فصل الشتاء، حيث تشتهر القرفة بنكهتها الغنية والدافئة، وهي مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، كما تتمتع القرفة بخصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى والوقاية من نزلات البرد.

مشروب البابونج

مشروب البابونج مثالي للاسترخاء والاستجمام بعد يوم طويل، حيث يحتوي هذا المشروب العشبي، المصنوع من أزهار نبات البابونج المجففة، على خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتعزيز النوم بشكل أفضل، والبابونج مفيد أيضًا في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف عسر الهضم وتعزيز جهاز المناعة كما أن تناوله قبل النوم يُعزز الاسترخاء.

مشروب الكركم

مشروب الكركم ضروري خلال أشهر الشتاء، وذلك لأن الكركم يحتوي على الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بخصائصه المضادة للالتهابات وتعزيز المناعة، ويمكن مزج الكركم مع الحليب مع إضافة القليل من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص الكركمين، فلا يساعد هذا المشروب في الوقاية من نزلات البرد فحسب، بل يعزز أيضًا صحة المفاصل ويحارب الأمراض المرتبطة بالشتاء.