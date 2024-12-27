فنلندا توقف سفينة مرتبطة بروسيا على خلفية تخريب كابل كهرباء في بحر البلطيق

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أعلنت الشرطة الفنلندية أن السلطات احتجزت سفينة مرتبطة بروسيا مع فتح تحقيق بشأن ما إذا كانت قد ألحقت أضرارًا بكابل كهرباء في بحر البلطيق وعدة كابلات اتصالات، في أحدث واقعة تتعلق بتعطيل البنية الأساسية الرئيسية في المنطقة.

وقال رئيس شرطة هلسنكي ياري ليوكو - في مؤتمر صحفي الخميس- إن الشرطة الفنلندية وحرس الحدود صعدوا على متن السفينة، إيجل إس، في وقت مبكر من الخميس واستولوا على غرفة القيادة.

وقالت الشرطة إن السفينة محتجزة في المياه الإقليمية الفنلندية، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وترفع السفينة "إيجل إس" علم جزر كوك، لكن مسؤولي الجمارك الفنلنديين والمفوضية الأوروبية وصفوها بأنها جزء مما يسمى بأسطول الظل الروسي من ناقلات الوقود، وهي سفن قديمة ذات ملكية غامضة، تم الحصول عليها للتهرب من العقوبات الغربية وسط الحرب في أوكرانيا وتعمل بدون تأمين غربي منظم.



وتشتبه السلطات الفنلندية في أن المرساة الخاصة بالسفينة "إيجل إس" تسببت في تلف الكابل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس - في بيان - إن الحادث كان "الأحدث في سلسلة من الهجمات المشتبه بها على البنية التحتية الحيوية"، وأشادت بالسلطات الفنلندية "لإجراءاتها السريعة في الصعود إلى السفينة المشتبه بها".

وأضافت كالاس، رئيسة الوزراء الإستونية السابقة، أن السفينة "جزء من أسطول الظل الروسي، الذي يهدد الأمن والبيئة، بينما يمول ميزانية الحرب الروسية. وسنقترح تدابير أخرى، بما في ذلك العقوبات، لاستهداف هذا الأسطول".

وانقطع كابل الطاقة "إستلينك 2"، الذي ينقل الكهرباء من فنلندا إلى إستونيا عبر بحر البلطيق، الأربعاء.

ويأتي الحادث في أعقاب تلف كابلين للبيانات وخطي أنابيب الغاز نورد ستريم، وكلاهما وصف بالأعمال التخريبية.