غدا.. تعليم الغربية تتلقى اعتذارات المشاركة فى أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية

الغريبة مصطفى عادل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن فتح باب تقديم اعتذارات امتحانات الشهادة الاعدادية، لمن تنطبق عليهم الشروط قانوناً، يوم السبت المقبل ولمدة يومان

واوضحت المديرية أن هناك توجيهات من المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، بالتخفيف على المنتدبين لأعمال الامتحانات، والذين يرغبون في تقديم اعتذارات عنه المشاركه في أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية

وحددت المديرية الحالات التي يتم قبول الاعتذارات فيها ولن يقبل اي اعتذار بدونها، وهي الحالات المرضية، وجود طفل رضيع حتي عامين، رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً او الأزواج، العاملين بنصف اجر، على أن يتم تقديم المستندات التي تفيد ذلك حسب كل حالة.

وحددت المديرية مقار تقديم الاعتذارات، وهي مدرسة سعد زغلول بإدارة شرق طنطا، إدارة غرب طنطا، مدرسة السيدة زينب الإعدادية بإدارة شرق المحلة، مدرسة مدينة العمال الإعدادية بنين بإدارة غرب المحلة، مدرسة ش عبد المهيمن السكري الإعدادية بإدارة زفتي، مدرسة السنطة الإعدادية بنات بإدارة السنطة، مدرسة القاضي بكار بإدارة سمنود، إدارة قطور التعليمية، إدارة بسيون التعليمية، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بنين بإدارة كفر الزيات التعليمية.