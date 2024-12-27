خطوات فتح حساب توفير البريد بأعلى عائد 14% يصرف شهريًا (إنفوجراف)

كتبت هبة السيد

يتيح البريد المصري، خدمة حسابات التوفير بأعلى عائد في مصر، على أن يصرف طبقًا لرغبة العميل سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، مع تقديم خدمات إضافية: إصدار بطاقات الحسابات للتعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) والشراء "اون لاين" ومن خلال ماكينات نقاط البيع لدى التجار، وفتح حساب للقاصر المميز، وكشوف حسابات.

وضمن هذه الخدمة، أطلق البريد، حساب توفير جديدًا للأفراد بعائد سنوي 14%، يضاف العائد إلى رصيد الإقفال الشهري في نهاية كل شهر، ويقدم "اليوم السابع" خطوات فتح الحساب، وأبرز مزاياه:

1- فتح الحساب من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمقدر عددها بأكثر من 4600 مكتب بريد.

2- يمكن فتح الحساب للأبناء القصر، لدعم الادخار وتعليم الأطفال أهمية الادخار في سن مبكرة.



البريد المصري

ويتميز حساب توفير البريد المصري، بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات جميع العملاء، منها:

1- الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب، مع إمكانية صرف العائد بصفة شهرية، مما يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد استثماراتهم بانتظام.

2- يمكن للعميل فتح أكثر من حساب، وبحد أدنى قدره 300 جنيه لفتح الحساب ويحتسب العائد فور وصول الرصيد إلى 100 ألف جنيه.



وتستهدف استراتيجية البريد المصري، التحديث المستمر للمنتجات ومواكبة التطورات التي تشهدها السوق المصرفية، من أجل تقديم منتجات أكثر ابتكارًا توفر أفضل الخدمات المالية لعملاء البريد المصري.