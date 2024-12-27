الصداع عند الأطفال.. علامات تؤكد ضرورة اللجوء للطبيب

كتبت مروة هريدى

الصداع عند الأطفال شائع، وعادةً ما يكون غير خطير، والأطفال تمامًا مثل البالغين يُمكن أن يشعروا بأنواع مختلفة من الصداع، بما في ذلك الصداع النصفي أو الصداع المرتبط بالتوتر الذي ينتج عن الضغوط النفسية، وقد يتعرض بعض الأطفال أيضًا لصداع يومي مزمن، لكن في بعض الحالات قد يحدث الصداع عند الأطفال بسبب عدوى أو بسبب تعرضهم لصدمة طفيفة في الرأس، لذلك من المهم أن تنتبه لأعراض الصداع لدى طفلك وتستشير الطبيب في حالة تفاقم الصداع أو تكراره، وفقًا لتقرير موقع "مايو كلينيك".

الصداع عند الأطفال، عادةً ما يُمكن علاجه بالمسكنات المتاحة دون وصفة طبية وباتباع العادات الصحية ومنها تحديد جدول منتظم للنوم وتناول الطعام الصحى.

الصداع عند الأطفال.. علامات يجب الانتباه إليها إذا كان طفلك يعانى من الصداع:

الألم خاصة لو استمر لفترة طويلة.

ألمًا مصحوبًا بنبض أو خفقانًا في الرأس.

ألمًا يزداد سوءًا مع بذل المجهود.

الغثيان.

القيء.

ألم البطن.

الحساسية الشديدة تجاه الضوء والصوت.

أحيانًا قد يحدث الصداع عند الأطفال مصحوبًا بالدموع أو الاحتقان أو سيلان الأنف أو التململ أو الهياج

الصداع عند الأطفال.. ما هي طرق الوقاية؟

قد يساعد اتباع ما يلي في حماية طفلك من الإصابة بالصداع أو تخفيف شدته لدى الأطفال:

ممارسة السلوكيات الصحية

الصداع عند الأطفال يمكن السيطرة عليه من خلال اتباع سلوكيات صحية مثل النوم بقدر كافى وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائى صحى، والحرص على الترطيب من خلال شرب ما يصل إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وتقليل الكافيين.

تقليل التوتر

الصداع عند الأطفال يمكن الوقاية منه من خلال تخفيف التوتر والانتباه للأشياء التي تسبب الضغط النفسي في حياة طفلك مثل صعوبة أداء الواجب المدرسي أو علاقاته المتوترة مع أصدقائه، فإذا كان صداع طفلك مرتبطًا بالقلق أو الإحباط، فضع في اعتبارك التشاور مع استشاري.

الاحتفاظ بمدونة لتسجيل نوبات الصداع

الصداع عند الأطفال يتطلب أحيانًا التسجيل اليومى لعدد مرات الصداع لدى طفلك ويمكن أن يساعدك ذلك في تحديد أسباب الصداع، وذلك من خلال ملاحظة متى يبدأ الصداع ومدة استمراره، وما الذي يساعد على تخفيف الألم، إن وجد.

سجل استجابة طفلك لتناول أي دواء للصداع

الصداع عند الأطفال ومن خلال تدوين كل ما يتعلق به يمكنك مع مرور الوقت على فهم أعراض طفلك بحيث يمكنك اتخاذ إجراءات وقائية محددة.

تجنب مثيرات الصداع

الصداع عند الأطفال قد يكون سببه تناول بعض الأطعمة أو المشروبات التي تحفز الصداع، مثل تلك التي تحتوي على الكافيين، لذلك يجب مساعدة طفلك على تجنب مثيرات الصداع.

الصداع عند الأطفال.. متى تستدعى زيارة الطبيب؟

الصداع عند الأطفال معظم أنواعه غير خطيرة، ولكن اطلب العناية الطبية الفورية لطفلك ظهرت الأعراض التالية:

إذا كانن الصداع يوقظ طفلك من النوم.

يتفاقم الصداع أو يتكرر بكثرة.

يُسيطر أو يُغير شخصية طفلك.

إذا حدث الصداع بعد التعرض لأي إصابة، مثل ضربة على الرأس.

إذا كان الصداع مصحوبًا بقيء متكرر أو تغيرات في الرؤية.

مصحوب بارتفاع في الحرارة وألم وتيبس في الرقبة.