أعراض التسمم الغذائي.. علامات تشير إلى حدتها

كتبت فاطمة ياسر

أعراض التسمم الغذائي كثيرة، ويجب البحث عن الأسباب وطرق العلاج لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع Mayo Clinic.

أعراض التسمم الغذائي

قدم التقرير العديد من الأعراض الخاصة بالتسمم الغذائي التي تنقسم إلي شائعة وحادة، منها:

أعراض التسمم الغذائي العامة

1. الغثيان والقيء.

2. الإسهال.

3. آلام البطن.

4. ألم في المعدة.

5. حرارة الجسم.

6. التعرق.

7. الدوخة.

8. الشعور بالضعف.

-أعراض التسمم الغذائي الحادة

1. آلام شديدة في البطن.

2. قيء دموي.

3. إسهال دموي.

4. حرارة مرتفعة.

5. برودة الأطراف.

6. سرعة دقات القلب.

7. انخفاض الضغط الدموي.

8. الشعور بالهلوسة.

أعراض التسمم الغذائي الخاصة

وأشار التقرير إلي أن هناك أعراض التسمم الغذائي الخاصة والتي لها العديد من الأسباب، ومنها:

1. التسمم البكتيري (السالمونيلا، الإشريكية القولونية): آلام البطن، حرارة، قيء.

2. التسمم الفيروسي (الفيروسات النوروفيروسية): غثيان، قيء، إسهال.

3. التسمم الغذائي من الأسماك (السمك الفاسد): آلام البطن، حرارة، برودة الأطراف.

4. التسمم الغذائي من اللحوم (الإشريكية القولونية): آلام البطن، حرارة، قيء.

أعراض التسمم الغذائي عند الأطفال

أعراض التسمم الغذائي عند الأطفال عديدة، ومنها:

أعراض التسمم الغذائي لدي الأطفال، فالإسهال، والقيء، وحرارة، والبكاء الشديد.

علاج التسمم الغذائي

أعراض التسمم الغذائي يعتمد علي القيام بالعديد من العلاجات، ومنها:

1. شرب الماء بكثرة.

2. تناول الأدوية المضادة للقيء.

3. تناول الأدوية المضادة للإسهال.

4. استشارة الطبيب.

5. زيارة المستشفى في حالة الأعراض الحادة.

ما يجب تجنبه عند الإصابة بالتسمم الغذائي:

1. تناول الأطعمة المعلّبة أو الفاسدة.

2. تناول الأطعمة غير المطبوخة جيدًا.

3. شرب الماء غير المطهر.

4. تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

