اليوم السابع
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وزير خارجية لبنان: نقف مع الحكومة الجديدة فى سوريا

الخميس، 26 ديسمبر 2024 08:00 ص
وزير خارجية لبنان: نقف مع الحكومة الجديدة فى سوريا وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب
وكالات

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تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، بأن الوزير اللبناني عبد الله بو حبيب بيّن خلال الاتصال "وقوف حكومة لبنان الشقيق مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره".

من جهته، أكد الوزير الشيباني على "عمق العلاقة الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين السوري واللبناني وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في مصلحة البلدين".

كما اتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها، وفق بيان الخارجية.







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