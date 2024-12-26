ميناء دمياط يشهد تصدير 39 ألف طن بضائع ويستقبل 7772 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39334 طن تشمل : 14406 طن يوريا و 600 طن كلينكر و 1244 طن كاولينا و 5800 طن اسمنت معبأ و 336 طن ملح و 2000 طن حديد و 12000 طن جبس خام و 2948 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63125 طن تشمل : 7772 طن قمح و 4229 طن حديد و 40800 طن ذرة و 2100 طن خردة و 6240 طن بضائع متنوعة و 7503 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1984 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 931 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2891 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59629 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126208 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2302 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و القليوبية ، و عدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 150 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5761 حركة .