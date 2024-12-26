اليوم السابع
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ميناء دمياط يشهد تصدير 39 ألف طن بضائع ويستقبل 7772 طن قمح

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:39 ص
ميناء دمياط يشهد تصدير 39 ألف طن بضائع ويستقبل 7772 طن قمح ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن  .. بينما غادر عدد 12 سفينة  ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39334 طن تشمل : 14406 طن يوريا و 600 طن كلينكر و 1244 طن كاولينا و 5800 طن اسمنت معبأ و 336 طن ملح و 2000 طن حديد و 12000 طن جبس خام و 2948 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63125 طن تشمل : 7772 طن قمح و 4229 طن حديد و 40800 طن ذرة و 2100 طن خردة و 6240 طن بضائع متنوعة و 7503 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1984 طن  . 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 931 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2891 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59629 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126208 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2302 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و القليوبية ، و عدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 150 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5761 حركة  .

 







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