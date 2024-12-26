ضبط طن ونصف دواجن فاسدة قبل طرحها بأسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة مكبرة استهدفت عددا من أسواق المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات.



واسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية، والتى بلغت 1800 كجم، فصلا عن ضبط مطبوعات بتاريخ صلاحية حديث تمهيدا لطرحها بالاسواق خلال فترة احتفالات رأس السنة.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للمخالفات المضبوطة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، لافتا إلى أنه تم إعداد التقرير اللازم عن الواقعة لعرضها على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع، أنه سيتم تشكيل لجنة لاعدام الكميات المضبوطة، موضحا أن حملات مديرية الطب البيطري مستمرة بشكل دوري لمراقبة الأسواق داخل دمياط.

وأكد "شكري" أن هناك تنسيق قوى بين مديرية الطب البيطري و مديرية التموين والصحة لتنفيذ عددا من الحملات الانضماميه خلال الفترة المقبلة بنا يضمن تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء آمن المواطنين.