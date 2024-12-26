إعلام عبرى: الهجوم على اليمن لن يكون الأخير

محمد جمال

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمنى إسرائيلى إن الهجوم فى اليمن لن يكون الأخير.

وقال موقع واللا العبرى نقلا عن مصادر إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على الحوثيين، مشيرا إلى أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت فى الهجوم على اليمن.

وأفاد مسئول إسرائيلى، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مطار صنعاء في اليمن، وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن استهدف ميناء الحديدة ومحطات طاقة ونفط، فيما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل هاجمت عدة مواقع فى اليمن.