متحورات كورونا.. مدة التعافى وطرق الوقاية والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

أكدت وزارة الصحة أنه يتم التعامل مع كورونا ومتحوراتها كدور البرد، أو الأنفلونزا، خاصة أنه لا يوجد منه خطورة مطلقاووفقا لموقع "health" سنتعرف على الأعراض وطرق العلاج والوقاية من كورونا ومتحوراتها.

ما طرق الوقاية والعلاج من متحورات كورونا ونزلات البرد

قدم التقرير، أبرز طرق علاج والوقاية من كورونا ومتحوراتها ونزلات البرد، ومنها:

- الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي لمكافحة المرض، وينصح بتناول شوربة الدجاج والخضراوات.

- التباعد الاجتماعي يعد من أهم الأمور التي تقلل فرص الإصابة.

- غسيل اليدين بالماء والصابون جيدا.

- عدم لمس أي سطح.

-الراحة وأخذ قسط كافي من النوم.

-الإكثار من تناول الماء يعد من أفضل حيل العلاج.

-علاج الأعراض كالرشح.

-عدم أخذ أي مضادات الحيوية.

أعراض كورونا ومتحوراتها

ووفقا لموقع "health"، فأعراض الإصابة بكورونا أو نزلات البرد تكون كالتالي:

- الزكام.

-الرشح.

-البرد.

-الاحتقان.

-الصداع.

-الحرارة المتوسطة.

-مشاكل تنفسية حادة كالالتهاب الرئوي.

-تكسير في الجسم،والم في العضلات.

- بعض المرضي يتعرضون لفقدان الشم والتذوق ولكن بدرجة بسيطة.

- في بعض الأحيان يتعرض الشخص لتورم في الغدد الليمفاوية.

ما مدة التعافي من متحورات كورونا المشتقة من أوميكرون؟

فالمتحورات السابق ذكرها وخاصة "XEC" تكون أعراضها لمدة أسبوع، ويحتاج المريض لأسبوع آخر للتعافي.

