هل هناك متحورات أخرى لكورونا هذا الشتاء؟.. أستاذ أوبئة يجيب

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم أنتشار الأوبئة ومدرس اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن فيروس كورونا له العديد من المتحورات وأشهرها أوميكرون الذي تحور للعديد من الفيروسات الأخرى، لافتا إلى أن التحورات في أي فيروس تتسبب في أن تجعله سريع الانتشار ولكنه قليل الضرر.

ما متحورات كورونا المنتشرة في شهر ديسمبر؟

وأضاف أن متحور كورونا الجديد "XCE" الذي يطلق عليه أنه منتشر هذه الأيام ليس أكثر المتحورات انتشارًا خلال شهر ديسمبر، فهو يعتبر من الفيروسات الموضوعة "تحت النظر" أي يجب متابعته، ولكن بالفعل ووفقًا للأبحاث والمتابعة المستمرة للأوبئة والمتحورات، فأكثر المتحورات انتشارًا هي "JN1" و"BA" فهم متحورات ذو أهمية من حيث الانتشار خلال شهر ديسمبر.

أعراض متحور كورونا المشتقة XEC من أوميركون ومنها "XEC وJN1 وBA"؟

قدم أستاذ الأوبئة العديد من الأعراض المرتبطة بمتحورات كورونا ومنها:

- ارتفاع الحرارة.

- في بعض الأحيان يتعرض الشخص لتورم في الغدد الليمفاوية.

- احتقان في الحلق.

- كحة

- بعض المرضي يتعرضون لفقدان الشم والتذوق ولكن بدرجة بسيطة.

ما مدة التعافي من متحورات كورونا المشتقة من أوميكرون؟

أكد عنان أن المتحورات السابق ذكرها وخاصة "XEC" تكون أعراضها أسبوع، ويحتاج المريض لأسبوع آخر للتعافي.

ما طرق الوقاية من متحورات كورونا؟

- الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

- التباعد الاجتماعي يعد من أهم الأمور التي تقلل فرص الإصابة.

- غسيل اليدين بالماء والصابون جيدا.

- عدم لمس أي سطح.