الأعراض متشابهة والعلاج واحد.. هل أصبحت كورونا مثل نزلة البرد

كتبت فاطمة ياسر

أعراض متشابهة بين كل من نزلات البرد وفيروس كورونا، ولكن هناك اختلاف واحد وقد يتعرض له البعض وليس الجميع وهو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك وفقًا لتصريح الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ومدرس اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وأكد أستاذ الأوبئة أن فيروس كورونا له العديد من المتحورات وأشهرها أوميكرون الذي تحور للعديد من الفيروسات الأخرى، وأشار إلى أن التحورات في أي فيروس تتسبب في أن تجعله سريع الانتشار ولكنه قليل الضرر، ولذا قد يعتبر الإصابة بمتحورات كورونا مثل نزلة البرد.

أعراض كورونا

وأوضح أن أعراض فيروس كورونا تشبه نزلات البرد الخفيفة في بداية الأعراض ثم بعد تمكن الفيروس بالجسم تصبح كنزلة الأنفلونزا الشديدة، والأعراض هي:

- الحمى.

- سيلان الأنف.

- احتقان الأنف.

- السعال.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- وفي بعض الأحيان يعاني البعض من اضطراب في المعدة.

متى يجب الذهاب للطبيب للتأكد من الإصابة بكورونا أو نزلة برد؟

أوضح أستاذ الأوبئة، أنه في حالة ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب للطبيب لوصف العلاج اللازم، وأيضًا قد تكون علامة علي انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ومنها:

- ألم مستمر في الصدر.

- في حالة تحول أي جزء من وجهك أو شفتيك إلى اللون الأزرق.

- ضيق في التنفس.

أوضح أن علاجات كورونا هي نفس علاجات نزلات البرد باختلافات بسيطة وتحدد حسب العرض في الأغلب.

ما طرق الوقاية من كورونا ونزلات البرد؟

هناك العديد من الطرق التي تساهم في الوقاية أو تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد وكورونا، وأوضحها التقرير المنشور عبر موقع "iuhealth"، ومنها:

- الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

- التباعد الاجتماعي يعد من أهم الأمور التي تقلل فرص الإصابة.

- غسيل اليدين بالماء والصابون جيدًا.

- عدم لمس أي سطح.

- ارتداء الكمامة أي الأقنعة عند الخروج من المنزل.

- يمكنك الوقاية من فيروس كورونا والبرد من خلال اللقاحات، ويتوفر لقاح البرد كل عام لتغطية السلالات الفيروسية المتوقعة في ذلك العام، كما يتم تعديل جرعات معززة لمرض كورونا بشكل متكرر لتغطية السلالات الأكثر انتشارًا من الفيروس.