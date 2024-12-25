للحوامل والأطفال وكبار السن.. نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا وكورونا

كتبت إيناس البنا

كبار السن والحوامل والأطفال، 3 فئات هي الأكثر عرضه للإصابة في الشتاء بنزلات البرد والأنفلونزا وكورونا، لذا تساعد اتخاذ خطوات فعالة لمنع انتشار الفيروسات التنفسية عندما تكون مريضًا كاستراتيجية وقائية أساسية لتقليل مخاطر الإصابة.

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه " CDC"، تعد استراتيجيات الوقاية الأساسية خطوات مهمة يمكنك اتخاذها لحماية نفسك والآخرين من الفيروسات التنفسية.

ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا؟

يجب عليك الحصول على لقاح الأنفلونزا حتى لو كنت قد أصبت بالأنفلونزا هذا الموسم، يحمي اللقاح من ثلاث سلالات مختلفة من الفيروس.

إذا كنت تشعر بالمرض، حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بفيروس كورونا أو الأنفلونزا.

اغسل يديك بشكل متكرر لمنع انتشار الفيروس.

قم بتغطية فمك عند العطس، وتجنب فرك عينيك وفمك وأنفك.

كيفية الوقاية من الأنفلونزا

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة، ومع ذلك، هناك العديد من الخطوات المهمة الأخرى التي تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يمكنك اتخاذها للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، بما في ذلك:

اغسل يديك كثيرًا أو استخدم مطهرًا لليدين يحتوي على الكحول.

تجنب لمس وجهك.

تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس.

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين إذا كنت أو كانوا مريضين.

ابقى في المنزل عندما تكون مريضًا.

خطوات للوقاية من كورونا

مارس التباعد الاجتماعي من خلال الحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل بينك وبين الآخرين لتقليل انتشار الأمراض المحمولة جوًا.

ارتدى قناعا للوجه لمنع انتشار الأنفلونزا لتقليل انتشار الجراثيم من خلال العطس أو السعال أو نشر القطرات المعدية.

ابق في المنزل عندما تتعرض لصديق أو فرد من العائلة مريض - حتى لو كنت تشعر أنك بخير، فإن تعرضك لشخص مصاب بنزلة برد أو فيروس كورونا أو الأنفلونزا يمكن أن يزيد من فرصك في نشر المرض إذا أتيت إلى العمل.

احصل على لقاح كورونا فهو وسيلة أخرى للحفاظ على سلامة زملائك في العمل.