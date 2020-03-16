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16 مرة فى الساعة.. كيف يرفع المعدل الطبيعى للمس الوجه من خطر الإصابة بكورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 07:00 م
16 مرة فى الساعة.. كيف يرفع المعدل الطبيعى للمس الوجه من خطر الإصابة بكورونا لمس الوجه - أرشيفية
كتبت هند عادل

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لمس الوجه من العادات السيئة التى تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالإنفلونزا أو فيروسات البرد وفيروس كورونا الجديد، فالعينين والفم هي مناطق يمكن للفيروسات دخول الجسم من خلالها بسهولة، ووفقا لموقع HEALTHLINE فوجدت الدراسات أن الناس يلمسون وجوههم أكثر من 16 مرة في الساعة.
 
 
ويقول الخبراء إن ارتداء القفازات يمكن أن يساعد على التخلص من عادة لمس الوجه بشكل متكرر، ويتضمن لمس الوجه حكة في الأنف، فرك العينين، مسح الفم بظهر اليد كلها أشياء نقوم بها بدون تفكير وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالإنفلونزا أو فيروسات البرد، ولكن بشكل خاص فيروس كورونا الجديد. 
 
ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) فينتقل الفيروس التاجي الجديد، الذى يُطلق عليه أيضًا  فيروس كورونا من شخص لآخر مثل العديد من التهابات الجهاز التنفسى الأخرى، وتشمل طرق انتقال العدوى قطرات الجهاز التنفسى التى تنتج عندما يعطس شخص ما ويستنشق في رئتى الآخرين، ولمس سطح ملوث بالفيروسات واستخدام اليد الملوثة  للمس العين أو الأنف. 
 
بينما يمكن بسهولة تجنب التواجد حول شخص مريض بشكل واضح، أو اتخاذ احتياطات ضد الفيروسات المحمولة جواً باستخدام قناع، فإن تجنب الفيروس عندما يكون على سطح يكاد يكون مستحيلاً فنلمس وجوهنا في كل وقت، ويجد العلماء الذين يبحثون فى هذا السلوك أن الناس يلمسون وجوههم باستمرار بمعدل يصل لـ 16 مرة فى الساعة. 
 
حتى الأطباء المتخصصين، الذين يجب أن يعرفوا هذا بشكل أفضل، تبين أنهم يقومون بلمس وجوههم بمعدل 19 مرة في ساعتين.
 

غسل اليدين هو المفتاح للوقاية من العدوى 

يجب اتخاذ العديد من الاحتياطات لتنب العدوى فى ظل الممارسات اليوميه الخاطئة كلمس الوجه  مثل غسل الأيدى كثيرًا واستخدام 20 ثانية على الأقل للقيام بذلك، لكن هذا لا يمكن أن يساعد إلا إذا تجنبنا أيضًا لمس وجوهنا. 
 
ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض فإن غسل اليدين الفعال يتكون من 4 خطوات بسيطة:
1- بلّ الأيدى، رغوة الصابون، تنظيف، شطف، تجفيف. 
2- يجب وضع تذكيرات مثل ملاحظات في منزلك أو مكتبك حتى تتمكن من رؤيتها وتذكر أنك تريد إبقاء يديك بعيدًا عن وجه.
3- اجعل يديك مشغولة مثل إمساك شيء بين يديك، لأن ذلك سيجعلك تتذكر بإبعاد يديك عن وجهك.
4- كما يجب استخدام معقم اليدين المعطر أو صابون اليد المعطر للمساعدة على تذكير نفسك بإبعاد يديك عن وجهك ستلفت الرائحة انتباهك إلى موقع يديك.

اضرار لمس الوجه

لمس الوجه

الوقاية من فيروس كورونا

فيروس كورونا

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