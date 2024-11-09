وزارة الصحة: يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويًا للوقاية من مضاعفاتها

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام بين شهر سبتمبر وأكتوبر، مؤكدة أن اللقاح يبدأ فى العمل بعد 15 يوم من الحصول عليه.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد لقاح للفيروس المخلوى التنفسى بسبب التغير الدورى فى خصائصه، لكن هناك علاجات يتم تقديمها للمصابين بالفيروس، مؤكدًا أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرًا، ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.

وأوضح الدكتور حسام حسنى، استشارى الصدر وأمين عام المجلس الصحى المصرى، أن لقاح الأنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية بنسبة من 70 إلى 90% من الأنفلونزا الموسمية ويفضل الحصول على اللقاح سنويا لمطابقة سلالات الفيروس المتغير من عام لعام ونصح بضرورة الحصول على اللقاح منعا للمضاعفات.

وأضاف أن الخط الساخن 105 يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الاستفسارات والدعم اللازم للمواطنين حرصا على صحتهم وأوضح أن مراكز اللقاحات الخاصة بالمصل واللقاح منتشرة فى 27 محافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل منظم.