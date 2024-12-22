وفد طلابي من كلية الهندسة جامعة دمنهور في زيارة ميدانية لميناء الإسكندرية

نظمت جامعة دمنهور زيارة ميدانية لطلاب كلية الهندسة لميناء الإسكندرية، ضم الوفد عددا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، الأستاذ الدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد خيرت ـ قائم بعمل عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور عماد الحوت ـ وكيل الكلية.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي لتعريف الطلاب بالميناء وخدماته و مشروعاته ومراحل تطوره، أعقبها زيارة متحف الميناء التاريخي و محطة الركاب البحرية و محطة تحيا مصر متعددة الأغراض الجاري انشائها حاليا، وعدد من الأرصفة، وقد أبدى جميع أعضاء الوفد أساتذة وطلابا إعجابهم بالمظهر المشرف الذي ظهرت به ميناء الإسكندرية والحركة التطويرية الغير مسبوقة.

من جانبه أوضح "شعلة" أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس على بناء وتطوير القدرات العلمية لطلابها على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، لتخريج كوادر بشرية على أعلى مستوى علمي و تدريبي قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل.