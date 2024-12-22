علاج السرطان.. مراحل المريض فى رحلة الشفاء

كتبت مروة هريدى

علاج السرطان يشمل العديد من الخيارات مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي والأدوية والعلاجات الأخرى، ويهدف علاج السرطان إلى الشفاء من المرض أو تقليص حجمه أو منعه من الانتشار، وفقًا لتقرير موقع "مايو كلينيك".

علاج السرطان



علاج السرطان يشمل العديد من الخيارات المتاحة، وقد تأخذ علاجًا واحدًا منها أو مجموعة مع بعضها للسيطرة على المرض، حيث تعتمد خطة علاج السرطان على نوع المرض وحالتك الصحية.

علاج السرطان.. ما هي أهدافه؟



علاج السرطان يهدف إلى تحقيق الشفاء من المرض ومساعدتك على العودة إلى حياتك الطبيعية، وتتحدد إمكانية ذلك من عدمه بناءً على حالتك الصحية، فإذا لم يكن الشفاء ممكنًا، فسيكون الهدف من علاج السرطان التي تخضع له هو تقليص حجم الورم أو إبطاء نموه، وقد يساعدك علاج السرطان أيضًا على العيش من دون شكوى من الأعراض لأطول فترة ممكنة.

علاج السرطان.. خطواته أو مراحله على النحو التالي:



علاج السرطان الأولى



علاج السرطان الأولي يهدف إلى استئصال السرطان بالكامل من جسمك أو قتل جميع الخلايا السرطانية، ويمكن استخدام أي علاج للسرطان كعلاج أولي، ولكن تعتبر الجراحة العلاج الأولى الأكثر شيوعًا لمعظم أنواع السرطان، وقد تستجيب بعض أنواع السرطان بصورة جيدة للغاية للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي علاج أولى.

علاج السرطان المساعد



علاج السرطان المساعد يهدف إلى قتل أي خلايا سرطانية قد تكون متبقية بعد العلاج الأولي، وذلك لتقليل احتمالية تكرار الإصابة بالسرطان مرة أخرى، ويمكن استخدام أي علاج للسرطان كعلاج مساعد، وتتضمن العلاجات المساعدة الشائعة العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني.

علاج السرطان بالرعاية التلطيفية



علاج السرطان بالرعاية التلطيفية يهدف إلى مساعدتك على الشعور بالتحسن، فإذا كان الشخص مصابًا بالسرطان، فيمكن أن تساعد الرعاية التلطيفية على تخفيف الألم وغيره من الأعراض، ويتولى فريق من اختصاصى الرعاية الصحية تقديم الرعاية التلطيفية، ويمكن أن يشمل هذا الفريق أطباء وممرضين وغيرهم من الاختصاصيين المدربين تدريبًا متخصصًا، وهدفهم تحسين جودة الحياة بالنسبة لك ولعائلتك على حد سواء، ويمكن اللجوء إلى الرعاية التلطيفية في الوقت نفسه الذي تُجري فيه علاجات السرطان القوية، مثل الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

علاج السرطان.. تشمل خيارات علاج السرطان ما يلي:



علاج السرطان بالجراحة.. تهدف جراحة السرطان إلى إزالة الورم أو أكبر قدر ممكن منه.

علاج السرطان بواسطة العلاج الكيميائي.. وهى أدوية قوية تُعطى أغلبها عن طريق الوريد، ويكون بعضها في شكل حبوب.

علاج السرطان بالإشعاع.. يستهدف العلاج الإشعاعي السرطان باستخدام أشعة ذات طاقة قوية، ويمكن أن تتولد هذه الطاقة من الأشعة السينية أو البروتونات أو غير ذلك من المصادر، وفي أغلب الأحيان، يأتي الإشعاع من جهاز يُوجّه العلاج إلى نقاط محددة على الجسم، وهو ما يُعرف باسم الحزم الإشعاعية الخارجية، وفي بعض الأحيان، تُوضع المادة المُشعة داخل الجسم لعلاج السرطان، ويُسمى هذا النوع من الإشعاع المعالجة الإشعاعية الداخلية.

علاج السرطان باستخدام زراعة نخاع العظم.. وتتضمن زراعة نخاع العظم، وتُعرف أيضًا بزراعة خلايا جذع نخاع العظم، إدخال خلايا جذعية صحية من نخاع العظم إلى الجسم، وتحل هذه الخلايا محل الخلايا المتضررة نتيجة العلاج الكيمياوي وغيره من العلاجات.

علاج السرطان باستخدام العلاج المناعي.. حيث تُستخدم فيه أدوية تساعد الجهاز المناعي في الجسم على قتل الخلايا السرطانية، ويتصدى الجهاز المناعي في الجسم للأمراض عن طريق مهاجمة الجراثيم وغيرها من الخلايا التي لا ينبغي أن تكون موجودة في الجسم، وتظل الخلايا السرطانية حية عن طريق الاختباء من الجهاز المناعي، ويساعد العلاج المناعي خلايا الجهاز المناعي على العثور على الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

علاج السرطان باستخدام العلاج الهرموني.. تتغذى بعض أنواع السرطان على هرمونات الجسم، وتعتمد العلاجات الهرمونية على إزالة هذه الهرمونات من الجسم أو تثبيط عملها لوقف نمو الخلايا السرطانية.