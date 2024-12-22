اليوم السابع
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طرح الخضار والفاكهة بفروع سوق اليوم الواحد بتخفيضات 39%

الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:41 م
طرح الخضار والفاكهة بفروع سوق اليوم الواحد بتخفيضات 39% وزير التموين خلال تفقده فرع لسوق اليوم الواحد بعد افتتاحه
كتب مدحت وهبة

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فى إطار الحرص على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتزايد المواطنين على شراء السلع والمنتجات، حيث يتم طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن .

وتتميز أسواق اليوم الواحد فى طريقة عرض المنتجات الغذائية وجودتها، فضلا عن توافر السلع بكميات كبيرة من خلال الشركة القابضة للصناعات وشركاتها التابعة لوزارة التموين، حيث يأتي تنظيم أسواق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.







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وزارة التموين

سوق اليوم الواحد بالمحافظات

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

سعر الأرز بسوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد



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