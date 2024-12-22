صحة دمياط: تقديم 91,915 خدمة علاجية بالمستشفيات ضمن مبادرة "بداية"

دمياط - معتز الشربينى

تواصل مديرية الصحة بمحافظة دمياط جهودها ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، خلال الأسبوع الماضي، حققت المبادرة العديد من الإنجازات، أبرزها:

تقديم 91,915 خدمة علاجية من خلال المستشفيات.

تقديم 78,959 خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

إقامة قافلتين طبيتين، واحدة بعزبة حيزة مركز كفر سعد، وأخرى بقرية عطا الله مركز الزرقا، حيث قدّمتا خدمات الكشف والعلاج المجاني لعدد من المواطنين.

إجراء 125 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار.

تقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لأكثر من 9,278 مواطن.

تطعيم 10,910 أطفال حسب الجرعة والسن.



يُشرف على هذه القوافل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن فرق المنظومة الصحية تعمل بتكاتف لتحقيق أهداف المبادرة، مع تقديم خدمات صحية شاملة تلبي احتياجات المواطنين.