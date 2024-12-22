تعرف على محتويات مستشفى كفر الشيخ العام وما تم به من تطوير × 27 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، منها 2 مستشفى عام، و10 مستشفيات ما بين مركزية ونموذجية، وجاري إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصحة، ومتابعة مستمرة من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وحرص خلال جولاته المتعددة بالمستشفيات على تفقد كل ما تتضمنه المستشفى من خدمات وأجهزة وعقد لقاءات المتعددة بالمواطنين، للاستماع لهم، والاستجابة لمطالبهم، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين شهاب الدين، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، نتعرف على ما تضمه المستشفى العام في 27 معلومة.

1- مستشفى كفر الشيخ العام تحتوي على تجهيزات متكاملة.

2- تشمل المستشفى 22 سريرًا للاستقبال.

3- 28 سريرًا للتجهيزات.

4- 22 حضاناً للأطفال.

5- 9 أسرة للحروق والتجميل.

6- 4 أسرة لعناية الحروق.

7- كما تضم 20 سريرًا للباطنة العامة.

8- 33 سريرًا لعناية القلب.

9- 15 سريرًا للأطفال.

10- 8 أسرة لعناية الجراحة.

11- 6 أسرة لعناية المخ والأعصاب.

12- 4 أسرة لعناية الحروق.

13- 30 سريرًا للعناية المتوسطة.

14- ويحتوي المستشفى على 3 صيدليات رئيسية، و4 مخازن أدوية.

15- 96 أسطوانة أكسجين، وتنك أكسجين بسعة 11200 م3.

16- تم تحويل بنك الدم التخزيني بالمستشفى إلى بنك دم تجميعي.

17- تفعيل جلسات فصل البلازما بوحدة الكلى مرة أخرى.

18- تم إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثاني في قسم الأشعة، وصلاح ثلاثة مناظير.

19- تطوير 11 غرفة عمليات.

20- تمت إعادة هيكلة وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ مع زيادة عدد الأسرة في الطوارئ من 22 إلى 28.

21- زيادة عدد أسرة العناية المركزة من 113 إلى 117 سرير.

22- تم إصلاح ثلاثة أجهزة (C ARm) في العمليات الجراحية.

23- تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي.

24- توفير 3 أجهزة دياثيرمي للعمليات، بالإضافة إلى 3 أجهزة تخدير.

25- تم إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثاني في قسم الأشعة.

26- تم توفير بعض الأجهزة الهامة من الوزارة، مثل جهازين إيكو من نوع (GE)، وجهازين سونار من نوع (GE)، وجهاز نقالي ديجيتال.

27- تم الانتهاء من قوائم الانتظار في عدد كبير من التخصصات، مثل قسطرة القلب وجراحة العظام وجراحة الأورام وجراحة المخ والأعصاب، مما أدى إلى تقليل عدد قوائم الانتظار في معظم الأقسام.



اجراء احدى العمليات



تفقد المحافظ للعنايات



جانب من تفقد المحافظ لمستشفى كفر الشيخ العام



جانب من زيارة المحافظ للمستشفى



جانب من زيارة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتابع الاسر الفلسطينية