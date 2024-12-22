اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعدل تركيب عدد من القطارات.. تفاصيل

الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:00 م
السكة الحديد تعدل تركيب عدد من القطارات.. تفاصيل قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدلت هيئة السكة الحديد، تركيب عدد من القطارات لتقديم خدمة أفضل للركاب، حيث تم تعديل تركيب قطارى 1012 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان بجدولة الحالي، وقطار 1009 أسوان القاهرة بجدولة الحالي، بالتركيب "جرار + قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة بوفيه ذات 60 مقعد عربات ثالثة مكيفة .

كما تم تعديل  تركيب قطار 1004 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان بجدولة الحالي، وقطار 81 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة بجدولة الحالي، بالتركيب: جرار + قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة - عربة ثالثة بوفيه ذات ٦٠ مقعد + ٤ عربات ثالثة مكيفة  .

وكذلك تعديل تركيب قطار 160 ثالثة مكيفة القاهرة / الأقصر بجدولة الحالي، وقطار  159 ثالثة مكيفة الأقصر / القاهرة بجدولة الحالي، بالتركيب الآتي:  جرار + قوى + : عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة بوفيه ذات ٦٠ مقعد + ٤ عربات ثالثة مكيفة .







مشاركة

السكة الحديد

تركيب القطارات

قطارات الصعيد

قطارات الأقصر



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة