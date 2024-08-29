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السكة الحديد تبدأ تعديل تركيب قطارات على خط القاهرة - الإسكندرية.. إنفوجراف

الخميس، 29 أغسطس 2024 11:07 ص
السكة الحديد تبدأ تعديل تركيب قطارات على خط القاهرة - الإسكندرية.. إنفوجراف قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة سكك حديد مصر، اليوم الخميس، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس بعربات VIP، حيث تقرر اعتباراً من يوم 29 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 931 القاهرة / الإسكندرية، ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP  ثانية مكيفة) وبنفس جدوله الحالى.
 
واعتباراً من يوم 30 / 8 / 2024 يتم تعديل تركيب قطار 928 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP  ثانية مكيفة) وبنفس جدوله الحالى.

وكذلك اعتباراً من يوم 31 / 8 / 8 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1904 الإسكندرية / القاهرة وقطار 919 القاهرة / الإسكندرية بالتركيب  (3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة)، وبنفس جداولهم الحالية مع استمرار إيقاف تشغيلها أيام الجمع والعطلات الرسمية. ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارى 1904 – 948.

تعديل تركيب القطارات
تعديل تركيب القطارات

 







قطارات السكة الحديد

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القطارات

تعديل مواعيد القطارات

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