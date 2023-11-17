اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:20 م
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السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 996/997 مكيف القاهرة / أسوان

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 03:45 م
السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 996/997 مكيف القاهرة / أسوان قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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القطار الاسباني

خط الصعيد

بني سويف

السكة الحديد

ورش كوم ابو راضي

تصنيع القطارات



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