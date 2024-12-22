الأمم المتحدة للطوارئ يخصص 6 ملايين دولار لدعم اللاجئين السودانيين فى مصر

كتبت هند المغربي

أعلنت مؤسسة صندوق الأمم المتحدة المركزية للاستجابة للطوارئ (صندوق الطوارئ المركزي) عن تخصيص 6 ملايين دولار أمريكي بسبب التنوع للاجئين السودانيين في مصر.

ووفق بيان الأمم المتحدة سيعمل هذا التخصيص الذي يدرج تحت التنسيق السريع للصندوق المركزي للاستجابة لطوارئ جهود التغذية الصحية التي تبذلها الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والنظافة ويأتي ذلك حيث تساعد مصر الآن ما يقدر بنحو 1.2 مليون سوداني، مما يجعلها أكبر دولة تستضيف السودانيين الذين فروا من الحرب.

ومن جانبها، قالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة في مصر إن التمويل سيوفر سيلبي الاحتياجات الفورية لعدد كبير من الأطفال وخاصة مع دخول فصل الشتاء"، وذكر البيان أنه في وقت سابق أعلن الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ السودانيين في مصر، في مايو 2023، عن تقديم 5 ملايين دولار لدعم الاحتياجات على مدى ستة أشهر، وساعد هذا التمويل 320,000 شخص بشكل مباشر، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المحلية.