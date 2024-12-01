12 نصيحة للوالدين للتعامل مع صعوبات التعلم عند طفلهما

كتبت ـ سارة وائل

يعاني بعض الأطفال من صعوبات في التعلم تجعلهم يواجهون تحديات مختلفة في اكتساب المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، وهذه الصعوبات لا تعني أن هؤلاء الأطفال أقل ذكاءً، بل إن لديهم طرقًا مختلفة لمعالجة المعلومات، من خلال فهم هذه الصعوبات وتقديم الدعم المناسب، يمكننا مساعدة هؤلاء الأطفال على تحقيق كامل إمكاناتهم.

وفي السطور التالية نرصد مجموعة من النصائح للوالدين للتعامل بشكل صحيح من أبنائهم اذا كانوا يعانون من صعوبات في عملية التعلم وفقا لما ذكرته وزارة الصجة عبر موقعها الرسمي:



1. القراءة المستمرة عن صعوبات التعلم والتعرف علي أسس التدريب والتعامل المتبعة للوقوف علي الأسلوب الأمثل لفهم المشكلة‏.‏

2. التعرف علي نقاط القوة والضعف لدي الطفل بالتشخيص من خلال الأخصائيين أو معلم صعوبات التعلم .

3. إيجاد علاقة قوية بينهما وبين معلم الطفل أو أي أخصائي له علاقة به‏.‏

4. الاتصال الدائم بالمدرسة لمعرفة مستوي الطفل.

5. لا تعط الطفل العديد من الأعمال في وقت واحد وأعطه وقتا كافيا لإنهاء العمل ولا تتوقع منه الكمال.

6. وضح له طريقة القيام بالعمل بأن تقوم به أمامه واشرح له ما تريد منه وكرر العمل عدة مرات قبل أن تطلب منه القيام به‏.‏

7. ضع قوانين وأنظمة في البيت بأن كل شيء يجب أن يرد إلي مكانه بعد استخدامه وعلي جميع أفراد الأسرة اتباع تلك القوانين حيث إن الطفل يتعلم من القدوة.

8. تنبه لعمر الطفل عندما تطلب منه مهمة معينة حتى تكون مناسبة لقدراته‏.‏

9. احرم طفلك من الأشياء التي لم يعدها إلي مكانها مدة معينة إذا لم يلتزم بإعادتها .

10. كافئه إذا أعاد ما استخدمه وإذا انتهي من العمل المطلوب منه.

11. لا تقارن الطفل بإخوانه أو أصدقائه خاصة أمامهم.

12. دعه يقرأ بصوت مرتفع كل يوم لتصحح له أخطاءه.

وأخيرا يضيف د‏.‏ بطرس حافظ بطرس، أن الدراسات والأبحاث المختلفة قد أوضحت أن العديد من ذوي صعوبات التعلم الذين حصلوا علي تعليم أكاديمي فقط خلال حياتهم المدرسية وتخرجوا في المرحلة الثانوية لن يكونوا مؤهلين بشكل كاف لدخول الجامعة ولا دخول المدارس التأهيلية المختلفة أو التفاعل مع الحياة العملية‏،‏ ولهذا يجب التخطيط مسبقا لعملية الانتقال التي سوف يتعرض لها عند الخروج من الحياة المدرسية إلي العالم الخارجي.