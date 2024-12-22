اعرف الأوراق المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسى لطلبة المرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسي، حيث يقدم الطالب أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت وأصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة و أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة وصور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية وصورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أجهزة التابلت لـ طلاب أولى ثانوى وصلت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، مشددة على أنه مستهدف تسليم قرابة 400 ألف طالب وطالبة الأجهزة بالصف الأول الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والقوميات وفق الفئات المستهدفة، مع استبعاد طلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات بالمدارس الرسمية من الحصول على الجهاز اللوحى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس بدأت فى تسليم الطلاب أجهزة التابلت وفقا للضوابط المحددة من بينها توقيع الطالب وولى أمره على إقرار ينص بأن التابلت عهدة شخصية يرده الطالب بعد انتهاء دراسته بالمرحلة الثانوية اى بعد الصف الثالث الثانوي العام ومن ثم يجب على الطالب الحفاظ على الجهاز اللوحى لأن اى تلف أو فقد فى الجهاز سوف يتحمل الطالب ثمنه كاملا.