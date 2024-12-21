محافظ مطروح يشيد بسرعة تطوير الكورنيش ويدعو إلى اجتماع لتذليل أى معوقات

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال تطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح، للوقوف على مدى التقدم في مراحل تنفيذ الأعمال، وأشاد بسرعة التنفيذ الجارية في مخالف القطاعات، مؤكدأً أن تطوير الكورنيش، سيزيد من الجذب السياحى، بما يليق بمكانة المحافظة السياحية، وموجهاً باجتماع مع كل القطاعات المسئولة عن الشبكات والبنية التحتية لمناقشة أية معوقات وتذليلها.

ووجه المحافظ، بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالمرافق والبنية التحتية، مع الجهة المنفذة، على طول موقع التطوير، من منطقة البوسيت حتى الميناء الشرقي، كمرحلة أولى من أعمال تطوير الكورنيش، وتطوير طريق الكورنيش ضمن أعمال 100 كم طرق داخل المدينة، بما ييسر حركة السير ويستوعب الزيادة السكانية والاقبال الكبير على المحافظة، و بما يليق بمظهر المدينة السياحية الساحلية.

يذكر أن محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، تشهد خلال السنوات الأخيرة، طفرة كبير وغير مسبوقة في مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ شبكة طرق كبيرة ومتشعبة، بمواصفات عالية على طول الساحل الشمالي، من الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح، والمحاور الأخرى التي تربط المحافظات الأخرى، مثل طريق العلمين ومحور الضبعة، إضافة إلى ازدواج طريق سيوة بطول 320 كيلومتر، وبالتزامن مع هذه المشروعات العملاقة للطرق وما عليها من كباري، تنفذ محافظة مطروح، خطط لرفع كفاءة الطرق ورصفها مع رصف طرق وشوارع جديدة، ومن بين هذه الأعمال رفع كفاءة وتوسيع مدخل مدينة مرسى مطروح، وعدد من المحاور والشوارع الرئيسية بالمدينة، وشارع الكورنيش.