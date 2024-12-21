طقس مطروح اليوم السبت.. ضبابى معتدل مع سطوع الشمس والحرارة العظمى 21 درجة

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم السبت، أجواء معتدلة وسُحبا ضبابية، وسطوع الشمس معظم الأوقات، مع تراجع فرص هطول الأمطار، مع استمرار انخفاض الحرارة، التي سجلت اليوم العظمى 21 مئوية والصغرى 11 درجة.

وتشهد ساعات النهار سطوع الشمس معظم الأوقات، مع انتشار السٌحب الضبابية، التي تحجب أشعة الشمس من حين لآخر، مع استمرار انخفاض الحرارة، ونسبة الرطوبة في الجو لـ 43 %، مع نشاط الرياح الخفيفة التي بلغت سرعتها 26 كيلو مترا في الساعة.

وتنتشر السُحب الضبابية، التي تحجب أشعة الشمس من حين لآخر، مع تراجع فرص سقوط أمطار، في ظل تراجع تكاثف السُحب والغيوم على المناطق المختلفة، وتؤثر الأجواء الباردة على حركة المواطنين وتراجع تواجدهم في الشوارع المفتوحة وعلى الشواطئ، على الرغم من جمال الطبيعة الخلابة.

وكانت مختلف مناطق المحافظة، على الشريط الساحلي، قد شهدت على مدار نهار وليل يوم الخميس الماضي، سقوط أمطار متفاوتة الغزارة، بشكل متقطع، وتعاملت أجهزة المحافظة مع الآثار المترتبة، بإزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الطرق اسريعة.

يذكر أن محافظة مطروح، تتميز بكونها من أشهر الوجهات السياحية الصيفية، وتوافد عليها أكثر من 7 ملايين مصطاف وسائح، كما تتميز بكونها تضم واحة سيوة، ذات المناخ القاري، والتي تعد أحد مقاصد السياحة الشتوية، ومصنفه على أنها من ضمن أهم الوجهات السياحية الشتوية عالمياً، وتتوافد عليها السياحة الخارجية بأعداد كبيرة، خلال فصل الشتاء، إضافة إلى السياحة الداخلية.