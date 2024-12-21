محافظ بني سويف ووزير الأوقاف في زيارة لمطرانية بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

اصطحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، وزير الأوقاف فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، فى زيارة لمطرانية بنى سويف ، حيث كان فى الاستقبال: نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف مطرانية بنى سويف وتوابعها، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، النائب على بدر عضو مجلس النواب.النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ , عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، على يوسف رئيس مدينة بنى سويف، محمد الشهأوى المدير التنفيذى لمؤسسة مساجد،عمرو مصطفى رئيس قطاع التطوير المؤسسى بالمؤسسة ، الداعية الشيخ جابر البغدادي، محمد على خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية وعدد علماء الأزهر الشريف وقيادات الأوقاف.

وخلال اللقاء أعرب محافظ بنى سويف عن ترحيبه بفضيلة الاستإذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف فى أول زيارة رسمية لبنى سويف بعد اختياره فى التشكيل الوزارى الأخير، معربا عن اعتزازه بزيارة الوزير للمطرانية والتى تجسد أسمى معانى الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية التى كانت ولا تزال رمزا للوحدة الوطنية، وتقف حائط صد ضد أى محاولات يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن، وذلك من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور بالوطن لبر الامان على الرغم من التحديات والظروف الإقليمية والدولية التى تحيط بنا.

من جهته أكد وزير الأوقاف سعادته وحرصه على هذه الزيارة الكريمة، معربا عن تقديره لنيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال على حفاوة الاستقبال ، مقدما التهنئة لأبناء وشعب الكنسية بقرب حلول احتفالات العام الميلادى الجديد ، مشيرا إلى الروح الجميلة التى وجدها أثناء تفقده لبدء أعمال تطوير مسجد السيدة حورية والتى تمثلت وجود رجال الدين المسيحى ليشهدوا تدشين تطوير مسجد من مساجد آل البيت ، مما يؤكد على قوة ومتانة أواصر العلاقة بين أبناء الشعب المصري.

