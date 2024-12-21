قوى وطنية ليبية تطالب بتشكيل حكومة جديدة وإخراج القوات الأجنبية فورا

كتب أحمد جمعة

أكدت القوى الفاعلة فى ⁧‫مصراتة‬⁩ الليبية دعمها الكامل لمبادرة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفانى خورى، مطالبة بتشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

‏طالبت القوى الفاعلة في مصراتة بتوحيد المؤسسات الوطنية الأمنية والعسكرية والاقتصادية تحت مظلة الدولة بما يعزز سيادتها واستقرارها على كامل التراب الليبي، داعية إلى دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى حلول سياسية واقتصادية تحقق السلامة والاستقرار للأجيال القادمة.

‏وطالبت القوى الفاعلة مصرات بإخراج القوات الأجنبية فورا من الأراضي الليبية مع تحديد جدول زمني عاجل وملزم بتنفيذ هذا الانسحاب بما يضمن استعادة السيادة الكاملة للبلاد.