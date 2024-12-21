تعرف على استعدادات وزارة الرى لاستقبال موسم الشتاء

كتبت أسماء نصار

تبذل أجهزة الدولة جهودًا مكثفة للانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على استعداد الوزارة للتنسيق الكامل مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية من خلال الإستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‏‎1- يوجد 6 مراكز طوارئ رئيسية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية ، وهى " مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو" .

‏‎2- المراكز مجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل "أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة"، بالإضافة لإمتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير ، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء 120 وحدة طوارئ "كهرباء /ديزل" موجوده عند بعض محطات الرفع الحرجه بالوجهين البحري والقبلي .

‏‎3- متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والاودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال مياه السيول ، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى التى تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية .

4- إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراءات التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية ، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات

‏‎5- يلعب مركز التنبؤ التابع للوزارة دورًا فى رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول .

‏‎6- تم حصر كافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية والكبارى بإجمالى 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وتحديد المنشآت الأكثر خطورة للبدء الفوري في تأهيلها أو إحلالها.

