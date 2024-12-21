جنوب سيناء تستعد لاستقبال الشتاء بحملة مكثفة لتطهير مخرات السيول

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استعدت محافظة جنوب سيناء لاستقبال موسم الشتاء والأمطار والسيول بحملة مكثفة لتطهير وتنظيف كافة مخرات السيول بمدن محافظة جنوب سيناء، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، وتأتي هذه الحملة في إطار حرص المحافظة على حماية المواطنين والممتلكات من أخطار السيول، وضمان سلامة البنية التحتية.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والتي تهدف إلى رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، مشيرًا إلى أن الفرق العاملة تقوم بإزالة الأتربة والحشائش والأجسام الغريبة التي قد تسد مخرات ومجاري السيول مما يساهم في تسهيل تصريف مياه الأمطار.

وأعلن اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، الاستعداد لموسم السيول والأمطار بمتابعة تطهير السدود والمخرات، مضيفا أن كل مدينة لها غرفة عمليات لإدارة الأزمة حال حدوث السيول، وهناك ربط بين غرفة العمليات فى المدن وإدارة الأزمات بالديوان العام.

ومن جانبه، قال محمد حامد رئيس مدينة رأس سدر، إنه تم تطهير السد وادي وردان للحماية من أخطار السيول وكذا ممرات المياه أسفل الطريق الدولي استعدادا لموسم الشتاء.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تطهير سد وادي وردان للحماية من أخطار السيول الواقع شرق مدينة رأس سدر وكذا ممرات المياه أسفل الطريق الدولي في الحدود الإدارية لمدينة رأس سدر في ضوء توجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وفي إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء 2025\2024

والسد بطول 1800 متر وارتفاع 10 أمتار، وبحيرة بعرض 350 مترًا وطول 1000 متر، وعمق 6 أمتار، وقناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة وأقيم السد تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، وكلف رؤساء القري وإدارة الأزمات بالمتابعة الدورية لنقاط ممرات المياه وذلك لرفع أي عوائق أمام المياه.

ومن جانبها، أكدت المهندسة حنان عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة لمواجهة الموجة المحتملة من أمطار وسيول.

وأكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي وسيارات الشفط بكل فروع الشركة بمدن المحافظة وعلى الطرق الدولي والساحلى والأماكن التي تتعرض لأمطار غزيرة وسيول لتدخل سريع حتى لا توثر على الحركة المرورية المختلفة.

وأشارت حنان عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى أنه تم الاستعداد للأمطار بتطهير بالوعات الصرف وإصلاح أى تلفيات بالبلوعات وتطهير الشبكات وسيارات محطات الدفع لزيادة طاقتها.

وشدت على رؤساء الأفرع بضرورة التواجد لمجابهة سوء الأحوال الجوية والاأطار المحتملة، وتوفير سيارات لشفط المياه والمعدات لمواجهة موسم الشتاء بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.