الرى: تحويل من يثبت تقصيره فى أعمال التجريف وتطهير مخرات السيول للتحقيق

كتبت أسماء نصار

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة، بجولة تفقدية مفاجأة لمخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمركز الصف محافظة الجيزة فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.

وتفقد الوزير، مخر سيل غمازة الكبرى بمواقع (مبدأ المخر وعدة مواقع على المخر وموقع المصب)، كما تفقد مخر سيل الصف .

وأكد سويلم، حرصه الدائم على متابعة حالة مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات لضمان جاهزيتها التامة فى التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، والتأكد من قدرتها على حماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية من أخطار السيول.

ووجه، بقيام معهد بحوث المساحة بشكل فورى برفع قطاعات مصب مخر سيل غمازة الكبري لتحديد كميات التجريف التى تم تنفيذها أثناء تطهير المخر والإنتهاء من أعمال الرفع خلال 72 ساعة ، مع تحويل من يثبت تقصيره فى أعمال التجريف وتطهير مخرات السيول للتحقيق .

كما تفقد ترعة الخشاب ، ووجه بسرعة إزالة تجمعات القمامة التى تم القاؤها من بعض الأهالى فى الترعة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ، مناشدا بضرورة حفاظ المواطنين على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.



الدكتور هانى سويلم وزير الرى



جانب من جولة وزير الرى



جولة وزارة الرى



جولة وزير الرى الدكتور هانى سويلم