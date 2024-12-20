"مصنع غزل1" الأكبر فى العالم يستعد للافتتاح الرسمى مطلع عام 2025

كتب عبد الحليم سالم

يستعد أكبر مصنع غزل فى العالم وهو مصنع غزل 1 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، للافتتاح الرسمي مطلع يناير 2025، بعد الانتهاء من الاطمئنان على حالة الماكينات ومحطات الترطيب واستقرار وثبات التيار الكهربائي في المصنع ، من خلال شبكة الكهرباء العملاقة التى تزود المجمع الصناعى بالطاقة ،والتى تكلفت نحو 800 مليون جنيه.

بحسب المصادر يتابع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، يوميا عمليات التشغيل التجريبي ومتابعة كافة الأعمال الخاصة بالمجمع الصناعى العملاق، مع التوجيه بالاهتمام بكافة التفاصيل مهما كان حجمها للاطمئنان علي ماكينات ريتر الجديدة والتى تعد من أحدث أجيال ماكينات الغزل.

ووفق المصادر تتم عملية متابعة تدريب العاملين والفنيين على الماكينات الجديدة في اهم مركز تدريب دشنته شركة ريتر في المجمع على غرار مركزها في فنترتور بزيورخ في سويسرا.

ويضم مصنع "غزل 1" الجديد أكبر عدد من المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) بمساحة 62.5 ألف متر.

‏وبحسب المصادر فإن الانتهاء من المصنع جاء نتيجة الجهود الكبيرة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،بقيادة المهندس أحمد بدر، الذي يتابع عمليات التنفيذ مع الشركة المنفذة للانشاءات بشكل يومي، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة من الدكتور أحمد شاكر ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،واستمرار المتابعة مع مقاول التنفيذ حتى تم الانتهاء من هذا المشروع العملاق الذي سينقل صناعة الغزل في مصر نقلها هائلة.

وخلال زيارته للمصنع أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته مؤخرا، أن شركة غزل المحلة تعد واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تمثل جانبا كبيرا في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، هذه الصناعة الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، والذي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، موضحا أن شركة غزل المحلة، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر، تعد نموذجاً لهذه الإصلاحات الكبرى التي تشمل جميع مصانع القطاع، وتتضمن إدخال أحدث الآلات والمعدات لتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب هذه التقنيات الحديثة.

و‏أوضحت المصادر، أنه من المهم من الآن توفير الخامات من الأقطان التي يحتاجها مصنع غزل 1 لإنتاج 30 طن غزل يوميا وهي كميات كبيرة من المهم توفيرها وتوفير مخزون يصل لمدة ستة أشهر ،لضمان تشغيل المصنع بكامل كفاءته وبكامل طاقته حتى لا يتعرض للتوقف.