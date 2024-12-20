اليوم.. غلق باب تلقى وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى الحج السياحى

كتب محمد أسعد

تنتهي اليوم الجمعة، عملية تلقي طلبات وتسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والسفر عبر شركات السياحة "الحج السياحي"، والتي بدأت منذ 20 نوفمبر الماضي وتنتهي اليوم الجمعة، وفقا لما نصت عليه الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج فى كافة مستويات الحج السياحى وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

وسبق وأكدت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر أن ما يتم تداوله حاليا على بعض وسائل التواصل الاجتماعى من أن المواطنين الذين لم يصيبهم الدور فى قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية يمكنهم التقدم لقرعة الحج السياحى، عار تماما من الصحة ولا أساس له

أضافت، فى بيان صادر عنها، أن قرارات اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء قد اتخذت قرارا تنظيمية منذ عدة سنوات من بينها عدم جواز تقديم المواطن إلا لجهة واحدة فقط " الداخلية أو السياحة أو التضامن ".

وأكدت الغرفة أن هذه القرارات لازالت سارية حتى الآن ولم تتغير، كما تشدد الغرفة على أن آخر موعد للتقديم للحج السياحى اليوم الجمعة، وسيتم استبعاد اى مواطن سبق تقديمه إلى إحدى الجهات المنظمة للحج حتى ولو لم يصبه الدور فى تلك الجهة على أن تجرى القرعة على من ينطبق عليهم الشروط فى موعدها الاثنين المقبل.

وأهابت الغرفة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات كما تهيب بشركات السياحة المنظمة للحج بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج والتى اصدرتها وزارة السياحة والآثار.