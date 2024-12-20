اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم 20-12-2024.. تعرف على سعر الجنيه الذهب فى الصاغة

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 12:11 م
أسعار الذهب اليوم 20-12-2024.. تعرف على سعر الجنيه الذهب فى الصاغة الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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ينشر "اليوم السابع" خدمة تحديث سعر الذهب اليوم ، وتشمل تحديث سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-12-2024 بالتعاملات الآن، عقب هبوط بحوالي 160 جنيهًا قبل إغلاق السوق أمس، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29760 جنيها وقت نشر هذه السطور بدون إضافة المصنعية.

جاء تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر أمس، على خلفية هبوط في سعر الذهب في مصر لعيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر، مما يساهم في تحريك سعر الذهب بالأسواق.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

 







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