اليوم السابع
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أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 01:30 ص
أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 سبائك ذهب -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 بدون إضافة المصنعية  وذلك عقب ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري خلال التعاملات المسائية.

مصنعيات السبائك :

سبيكة وزن 2.5 جرام بلغت مصنعيتها 100جنيهًا بالجرام .

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات 67 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية.


وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الصعود بعد هبوط الأسعار صباحًا،  وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيها.

 

 







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سعر السبائك الذهب

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سبائك الذهب

سبيكة 5 جرام

سبيكة ذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر السبائك اليوم






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