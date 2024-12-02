اليوم السابع
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وزير الخارجية يشيد بدور الأمم المتحدة: ندعم الأونروا ونرفض قرارات إسرائيل

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 09:56 ص
وزير الخارجية يشيد بدور الأمم المتحدة: ندعم الأونروا ونرفض قرارات إسرائيل بدر عبد العاطى وممثلة الأمم المتحدة
أحمد جمعة - هناء أبو العز

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التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة،  أمينة محمد،  نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة ، اليوم على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأكد وزير الخارجية ، على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيداً في هذا السياق بدور الأمم المتحدة وجهود السكرتير العام على مدار الأشهر الماضية.

كما أكد على أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافي مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على المساعي المصرية المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار، مجددًا التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكد علي رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفي، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية. 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر لوكالة الأونروا، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاط الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وطالب المنظمة الأممية باستمرار دعمها للمفوض العام للأونروا، وعدم القبول بأي مقترحات تستهدف استبدال دور الوكالة.







بدر عبد العاطى

الأمم المتحدة

قطاع غزة

مبادئ القانون الدولى




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