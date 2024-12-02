اليوم السابع
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وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية تتزايد في غزة بسبب العمليات العسكرية المستمرة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 04:38 م
وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية تتزايد في غزة بسبب العمليات العسكرية المستمرة السفير بدر عبدالعاطي
كتب محمد عبد المجيد

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أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصرية، إن الكارثة الإنسانية تتزايد في غزة بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما تمارسه إسرائيل من جرائم وسياسات العقاب الجماعي وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف في عدوانه المدنيين ويستخدم سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وشدد على أنّ معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم مع انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المعدات الطبية في المستشفيات، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.







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