اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة تكشف الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرى والإيدز

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 04:13 م
وزارة الصحة تكشف الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرى والإيدز وزارة الصحة - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين فيروس نقص المناعة البشري (HIV) ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) .

وقالت وزارة الصحة فى منشور اليوم إن فيروس نقص المناعة البشري (HIV)  هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم ويستهدف خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي ويؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل:-

. السل

. الالتهابات

. بعض أنواع السرطان

بينما متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدمًا من المرض ويحدث نتيجة لعدم علاج فيروس (HIV)

ويعتبر جميع الأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشري والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مصابين بـ فيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.

 

الفرق بين فيروس نقص المناعة والايدز
الفرق بين فيروس نقص المناعة والايدز

 







وزارة الصحة

الايدز

المناعة المكتسبة

المناعة البشرى

السرطان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة