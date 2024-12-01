هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرى

يحتفل العالم باليوم العالمى للإيدز، حيث قدمت هيئة الدواء المصرية سلسلة من النصائح الهامة للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرى " الإيدز " .

وشددت هيئة الدواء على أهمية الالتزام باجراءات مكافحة العدوى عن طريق الدم الملوث مثل عدم مشاركة شفرات الحلاقة أو فرش الأسنان وإبر أو حقن الدواء مع أى شخص أخر، وأوضحت أهمية استخدام السرنجات لمرة واحدة مع التخلص منها بشكل آمن.

وطالبت بعمل الاختبارات الخاصة بالكشف المبكر عن الإيدز مع البدء فى العلاج حال الإصابة.

قالت: هناك طرق لانتقال عدوى الايدز والتى تتضمن:-

1 - من الأم المصابة بالفيروس إلي الجنين خلال الحمل أو أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.

2- المشاركة في استعمال أدوات الحقن مع شخص مصاب بالفيروس.

3- العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس المسبب للإيدز.

4- نقل الدم ومشتقاته بالفيروس المسبب للإيدز.