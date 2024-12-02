وزارة الصحة: مناظرة 17209 حالات عبر الفيديو كونفرانس لعلاجهم على نفقة الدولة

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تصميم موقع إلكترونى للمواطنين يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع لخدمة المواطن طالب الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ويقوم من خلاله بتسجيل طلبات الكشف الطبى وكذلك الاستعلام ومتابعة الطلبات فى المراحل المختلفة على الموقع http://pod.mohp.gov.eg/

وتابعت وزارة الصحة والسكان خلال نشرة إنجازات 2024: تم التشغيل الفعلى للمنظومة الإلكترونية بتاريخ 14/1/2022 وحتى 5-6-2024 وبلغت اعداد المواطنين الذين تم الكشف عليهم (1098402)

وأضافت: بلغ عدد من تم مناظرتهم أمام اللجان الطبية 294505 مواطن كما بلغ عدد من تم مناظرتهم بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة خلال الفترة من 1/10/2021 حتى 05/6/2024 عن طريق تقنية الفيديوكونفرانس دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية 17209 مرضى.