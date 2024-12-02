اليوم السابع
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نقابة الأطباء: صرف أكثر من نصف مليون جنيه خلال أكتوبر ونوفمبر

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 03:15 م
نقابة الأطباء: صرف أكثر من نصف مليون جنيه خلال أكتوبر ونوفمبر نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بـ النقابة العامة للأطباء عن الدعم المقدم للأطباء وأسرهم ضمن أنشطة اللجنة المختلفة والذى قدر إجمالى المبلغ المنصرف خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضى بمبلغ ستمائة وإحدى عشر ألف جنيه.

ذكر الدكتور شادى صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء و مقرر اللجنة الاجتماعية‘ أن جميع الأموال التى يتم صرفها على أنشطة الدعم هى من الأطباء وإليهم حيث أن مواردها من مساهمات الأطباء و جزء من رسوم الخدمات بنقابة الأطباء ‘ و أضاف #صفوت أن الدعم الذى قدمته اللجنة خلال شهر اكتوبر هذا العام يقدر بـ 323 الف جنيه، بواقع

222000 جنيه دعم دراسى لعدد 48 أسرة و 95 الف جنيه دعم علاجى لعدد 21 مستفيد ومبلغ 6375 جنيه دعم مشروع العلاج لعدد 2 مستفيد .

كما أوضح صفوت أن الدعم الذى قدمته اللجنة خلال شهر نوفمبر بلغ 288575 جنيه، بواقع

172000 جنيه دعم دراسى لعدد 40 أسرة و 75 الف جنيه دعم علاجى لعدد 22 مستفيد ومبلغ 1575 جنيه دعم مشروع العلاج لعدد 1 مستفيد ودعم زراعة كلى بمبلغ 40000 جنيه لعدد 2 مستفيد.







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