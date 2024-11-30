اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تدعو للانعقاد الثالث للجمعية العمومية 6 ديسمبر

السبت، 30 نوفمبر 2024 08:00 ص
نقابة أطباء الأسنان تدعو للانعقاد الثالث للجمعية العمومية 6 ديسمبر النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، فى الانعقاد الثالث لها، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل للحضور من الساعة 1 ظهرا.

وأوضحت أن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969، يتضمن:

1 - التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية:

-  محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2024 .

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024 .

 

2-   مناقشة السياسة العامة للنقابة :

-        كلمة النقيب العام .

-       تقرير الأمانة العامة .

-       تقرير أمانة الصندوق.

-       مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

3-   اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

4-   تعيين مراقب للحسابات .

5-   المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل:

-   بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50 % ) مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023 م بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .

6-   ما يستجد من الأعمال .







نقابة اطباء الاسنان

نقابة الاسنان

ميزانية نقابة الاسنان

الجمعية العمومية لنقابة اطباء الاسنان



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