نقابة أطباء الأسنان تدعو للانعقاد الثالث للجمعية العمومية 6 ديسمبر

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، فى الانعقاد الثالث لها، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل للحضور من الساعة 1 ظهرا.

وأوضحت أن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969، يتضمن:

1 - التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية:

- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2024 .

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024 .

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة :

- كلمة النقيب العام .

- تقرير الأمانة العامة .

- تقرير أمانة الصندوق.

- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

4- تعيين مراقب للحسابات .

5- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل:

- بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50 % ) مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023 م بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .

6- ما يستجد من الأعمال .