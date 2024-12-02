مواصفة امتحان مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى للفصل الدراسى الأول 2025

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى كالتالي:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي الطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان)

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأمانة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية تكون متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد وكل سؤال بدرجة بنسبة 85%، بما يعادل 20 من درجة الاختبار، والأسئلة المقالية سؤالين كل سؤال بدرجتين بنسبة 15% بما يعادل 4 من درجة الاختبار.

- زمن الإجابة ساعتين للصف الأول الثانوي.



جدول موصفات امتحان مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى