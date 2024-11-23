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محذوفات مادة الفلسفة لطلاب أولى ثانوى دمج للفصل الدراسي الأول

السبت، 23 نوفمبر 2024 10:44 ص
محذوفات مادة الفلسفة لطلاب أولى ثانوى دمج للفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأجزاء المخففة لطلاب الصف الأول الثانوي العام دمج لمقرر مادة الفلسفة والمنطق للفصل الدراسي الأول كالتالى: منهج الفلسفة : الفصل الأول التفكير الناقد والإبداعى صفحات 13 و14 و15، الفصل الثاني مباحث الفلسفة ومشكلاتها الأساسية صفحات 25 و26 و27، ورسم الإطار الفكرى والايدلوجى للمجتمع صفحة 30 المحذوف ثالثا فقط.


ثانيا المنطق الفصل الأول: الكليات الخمس صفحات 59 و60 و61 ، درس تصنيف القضايا من حيث البسيط والمركب صفحة 65 ، انواع القضايا المركبة - تقسيم القضايا البسيطة " الحماية" التقسيم الرباعى للقضية الحملية صفحة 66 ، الفصل الثانى الاستدلات تعريفه وانواعه من صفحة 81 حتى 102، موضحة أنه يحذف بالتبعية الأسئلة الواردة على الأجزاء المحذوفة فى الكتاب المدرسى.
 







وزارة التربية والتعليم

محذوفات مادة الفلسفة لطلاب أولى ثانوى دمج

محذوفات الدمج لأولى ثانوى



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